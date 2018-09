Pais de Maddie McCann fecham fecha loja online que recolhia fundos

Kate deixou uma mensagem aos internautas que acedem ao site.

Os pais de Madeleine McCann decidiram pôr fim à loja online que angariava fundos para o caso do desaparecimento da criança. A loja vendia artigos de merchandise, como t-shirts e outras peças com imagens de Maddie. De acordo com a imprensa britânica, o encerramento coincide com os rumores de que as investigações poderão estar a chegar ao fim.

"Infelizmente, devido aos muitos compromissos e pressões, não tenho tempo disponível para dar conta aos pedidos que nos chegam", escreve Kate, mãe da criança, na informação que surge quando tentamos aceder à loja. A britânica agradece ainda tudo o que "carinhosamente doaram para o Fundo Madeleine".

De acordo com uma fonte citada pelo Mirror, Kate e o marido Gerry estão muito gratos à policia por tudo o que fizeram nos últimos anos e esperam que os esforços para tentar descortinar o caso continuem caso haja mais fundos disponíveis.

Recorde-se que a pequena Madeleine desapareceu em 2007, na praia da Luz, no Algarve.