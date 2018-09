Pai de Madeleine McCann fala sobre a depressão em entrevista

“Decidi que era uma boa oportunidade para falar”, confessa Gerry McCann.

Gerry McCann, pai de Madeleine McCann, vai dar uma entrevista onde pretende abordar o tema da depressão e do luto que vive há já alguns anos. O cardiologista de 50 anos promete falar abertamente e de forma sincera, de modo a encorajar outros homens a falar sobre os seus próprios sentimentos, numa entrevista para a BBC Radio 4.

"É uma boa oportunidade para abordar o vínculo especial entre pais e filhas. Falar abertamente sobre o assunto pode ajudar outros homens em posições semelhantes", confessa o britânico, citado pelo Daily Mail.

Segundo o mesmo jornal, McCann irá confessar as suas próprias agonias numa entrevista que promete ser "honesta, pessoal e dolorosa". "Decidi que era uma boa oportunidade para falar", confessa o pai da criança desaparecida.

O casal britânico sofre com a dor da perda desde 2007, quando a filha de três anos terá desaparecido sem deixar rasto, na Praia da Luz, no Algarve. Ao longo dos anos estes pais já terão surgido várias vezes em declarações à imprensa. No entanto, Gerry sempre falou apenas da investigação policial e do desaparecimento da criança, ignorando a dor e sofrimento que vive.



Um dos principais poetas britânicos, Simon Armitage, tornou-se amigo da família McCann e irá traduzir e dramatizar um poema medieval que narra a tristeza de um pai pela perda da filha. "Enquanto família, já tínhamos trabalhado com o Simon e sabemos que ele é um escritor sensível e atencioso. Assim que li o poema consegui ver-me nele através da situação com a Madeleine e a nossa perda", confessa o cardiologista britânico.

O pai da família McCann promete reiterar a absoluta determinação em continuar a procura pela pequena Madeleine.