Mãe de Marília Mendonça despede-se da filha: “Deus me deu, Deus tirou”

A mãe da cantora Marília Mendonça, que morreu aos 26 anos num acidente de aviação na passada sexta-feira no Brasil, despediu-se esta segunda-feira da filha através de uma publicação na rede social Instagram onde escreveu: "Deus me deu, Deus me tirou".

Ruth Moreira colocou um 'storie' onde é possível ouvir uma música com a letra "Deus me deu, Deus tomou", aludindo assim à perda da filha.





A música em questão é "Jó", da cantora Midian Lima, conta a história de um personagem bíblico que ao perder tudo, os amigos e os filhos, se questiona se ainda existem motivos para ter fé.

Recorde-se que a jovem artista de 26 anos morreu na sexta-feira no seguimento da queda do avião onde seguia em Minas Gerais, no Brasil.





que também faleceram. As vítimas são o piloto e o copiloto da avioneta, o tio e assessor da cantora Abicieli Dias Filho e ainda o produtor Henrique Ribeiro.



A aeronave levava a bordo mais quatro pessoas