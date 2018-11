Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe de menina desaparecida critica dinheiro extra entregue para o caso de Madeleine McCann

16:58

A mãe de uma menina desaparecida desde 2003 criticou a decisão do Ministério do Interior britânico de conceder mais 170 mil euros para a investigação do caso do desaparecimento de Madeleine McCann.



Até ao momento as investigações do caso de Maddie já custaram cerca de 13 milhões de euros.



A mãe de Charlene Downes, de 14 anos, desaparecida desde 2003, crítica os números gastos num só caso que poderiam servir para pagar centenas de investigações de crianças desaparecidas no Reino Unido.



"A cada três minutos uma criança desaparece no Reino Unido. O que fazem em relação a todas estas crianças que nunca mais voltam para casa?", pergunta Karen Downes, mãe de Charlene.



Maddie desapareceu em 2007 no Algarve



"Se eles vão investir mais dinheiro nas buscas pela Madeleine, que o façam com todas as outras crianças que também desapareceram. Ela nem sequer desapareceu no nosso país", atirou Karen.



A mãe da menina que desapareceu em 2003 escreveu um livro, "Vendida em segredo", que conta a história do desaparecimento da filha.