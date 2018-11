Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Investigação ao desaparecimento de Maddie já vai em 13 milhões

Novo financiamento de 172 mil euros. Não houve resultados.

Por João Mira Godinho | 01:30

A operação Grange - investigação da polícia inglesa ao desaparecimento de Maddie McCann - recebeu mais 172 mil euros (150 mil libras) do governo britânico. A verba vai financiar, até final de março de 2019, os trabalhos de busca pela menina inglesa que desapareceu a 3 de maio de 2007, na vila da Luz, concelho de Lagos, quando passava férias com os pais, Kate e Gerry McCann, os irmãos e amigos dos pais.



Iniciada em 2011, a operação Grange, com o dinheiro agora disponibilizado, já recebeu mais de 13 milhões de euros (11,75 milhões de libras) do Home Office (Ministério da Administração Interna inglês), sem ter produzido qualquer resultado relevante. A quantia já investida no caso tem motivado críticas em Inglaterra.



A verba de financiamento à investigação tinha acabado no final de setembro, sem que o Home Office respondesse ao pedido da polícia para que fosse disponibilizado mais dinheiro. Na altura, o governo britânico disse que que as autoridades podiam continuar a trabalhar no caso, com as despesas a serem pagas posteriormente, dando a indicação que a operação Grange poderia continuar.



Depois de já ter tido perto de 30 pessoas a trabalhar na investigação, desde 2015 a Metropolitan Police inglesa tem apenas quatro inspetores no caso.



O financiamento tem sido renovado de seis em seis meses, com a polícia sempre a garantir que está a seguir linhas de investigação que podem conduzir ao paradeiro da menina que à época tinha três anos.n