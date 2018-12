Mãe deixa filhos no carro para ir a bar e estes são encontrados a vaguear nas ruas

Mulher foi detida em Sevilha, Espanha, depois de deixar crianças de 5 e 10 anos sozinhas no veículo.

20:14

A polícia de Sevilha deteve este sábado uma mulher suspeita do crime de abandono de menores, depois de os filhos desta, de 5 e 10 anos, terem sido encontrados a vaguear nas ruas da cidade ao nascer do sol.



O site 20 Minutos conta que a polícia foi alertada pelas 6h30 deste sábado, quando os menores foram detetados por cidadãos a caminhar sozinhos pelas ruas. Os dois contam que estavam a dormir dentro de um carro e que, quando acordaram , saíram para ir ver onde estava a mãe. Esta estaria num bar ali perto, numa zona de Sevilha conhecida pela vida noturna, mas os dois irmãos não a encontraram.



Os rapazes queixavam-se de ter frio e foram levados pela polícia para uma esquadra policial, onde um familiar os foi resgatar. Entretanto, os polícias tentavam localizar a mãe, que não atendia o telefone.



Já passava das oito da manhã quando a mulher, de 30 anos, apareceu nas instalações policiais, acompanhada de um homem da mesma idade. A mulher confessou que tinha saído de casa acompanhada dos dois filhos, mas, a dado momento, estes disseram-lhe que tinham sono. Saíram então do bar onde estavam os três e a mãe levou os filhos para o carro, onde os deixou a dormir. Regressou ao mesmo bar, mas os filhos não a encontraram.



Para complicar mais a história, o homem que acompanhava a mãe acusou uma taxa de alcoolemia quatro vezes superior ao máximo permitido para conduzir e também acusou o consumo de cocaína. Vai por isso ser alvo de um processo judicial.