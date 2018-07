Mãe mata filho de dois anos por urinar na cama

Bebé foi brutalmente assassinado pela mãe depois de ter urinado na cama.

Katrina Shangreux, de 30 anos, agrediu o filho de dois anos até à morte com um cinto por ele ter deixado a cama molhada com urina. A mulher foi condenada a 40 anos de prisão pelo crime que cometeu, nos EUA.

Kylen, de apenas dois anos de idade, foi morto pela mãe que lhe bateu, pontapeou, mordeu e queimou por ele ter molhado a cama.

A pena para este tipo de crimes varia entre 27 e 33 anos, mas o juiz encarregue de julgar o caso decidiu aumentar para 40 os anos de prisão devido à gravidade e história deste crime hediondo.

Em tribunal, a mulher acabou por confessar que, num momento de raiva, bateu no filho com um cinto, atirou-o para o chão, pontapeou-o no estômago e na cabeça, depois de ter chegado a casa e ver a cama molhada pelo bebé.

Avança o Daily Mail que o bebé foi encontrado com "hemorragia no cérebro, queimaduras de cigarro na cabeça e os genitais horrivelmente mutilados".