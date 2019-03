Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe pede que lhe retirem as filhas porque já não as ama

Mulher diz viver num inferno, em Nova Gales do Sul, na Austrália.

09:35

Uma mulher solteira pediu às autoridades para que lhe fossem retiradas as suas duas filhas dando a justificação de que já não as ama. Tammy, que vive em Nova Gales do Sul, na Austrália, diz viver diariamente num inferno.



Segundo avança o Daily Star, a mulher afirma que só quer fechar as filhas, de 14 e 16 anos, no quarto, uma vez que chega a ter medo delas.



"Já não existe amor. Não as amo. Elas são desagradáveis. Não as amo porque são as pessoas que são", explicou Tammy, de acordo com a mesma fonte, que revela ainda que a mulher filmou o comportamento das filhas e entregou as imagens às autoridades.



"Levem-nas, levem-nas. A minha paciência chegou ao fim", acrescentou a mãe, cujas filhas dizem, no entanto, que não são assim tão más pessoas e que é a mãe que tem um comportamento inadequado com elas.



A mulher está agora a tentar levar o caso para o programa de televisão 'A Current Affair'.