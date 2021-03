Mãe vacinada contra a Covid-19 dá à luz bebé com anticorpos à doença no México

Nasceu no México um bebé com anticorpos à Covid-19, depois da mãe ter sido vacinada contra a doença nas últimas semanas de gravidez. A mulher, nutricionista num hospital, por estar ligada à área da saúde, recebeu a primeira dose da vacina da Pfizer às 32 semanas de gravidez e a segunda dose cinco semanas depois.

Segundo uma nota informativa do médico e presidente da Faculdade de Ginecologia e Obstetrícia de San Luis Potosí, Heriberto Díaz de León, a mãe e o bebé estão bem de saúde. A mulher pediu para ser vacinada e, pouco tempo depois de ter recebido a segunda dose da Pfizer, deu à luz o bebé que apresentou desde logo anticorpos necessários para se proteger da Covid-19.





"Este é o primeiro caso no México em que os anticorpos foram detetados através da análise do sangue sete dias após o nascimento. Supõem-se que são defesas produzidas pelo próprio bebé e não por anticorpos maternos", concluiu Heriberto Díaz de Léon, citado pelo El País.O subsecretário de Saúde do México, Hugo López-Gatell, indicou que se trata de uma situação "de pouca relevância científica", uma vez que se espera que os anticorpos de uma mulher grávida passem para o bebé no útero e que, mesmo assim, podem haver casos de insucesso.Por outro lado, Hugo López-Gattel explicou que as grávidas ainda não fazem parte do plano de vacinação contra a Covid-19 do México, isto porque "os ensaios clínicos sobre a segurança da vacinação em mulheres grávidas não foram concluídos".No país cerca de 10500 mulheres grávidas testaram positivo à Covid-19 e 281 morreram da doença desde o inicio da doença, avança o El País.