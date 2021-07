Maioria dos brasileiros acha Bolsonaro desonesto e incompetente, revela sondagem

Dois anos e meio depois de Jair Bolsonaro ter assumido a presidência do Brasil, e a pouco mais de um ano das presidenciais de Outubro de 2022, a opinião da maioria dos brasileiros não é nada favorável ao atual governante daquele país e candidato já em campanha à reeleição.



Um levantamento realizado pelo Instituto Datafolha mostra que a rejeição ao presidente atingiu o maior índice desde o início do mandato, 51%, e que uma significativa maioria dos brasileiros considera Jair Bolsonaro desonesto, falso, incompetente, pouco preparado, indeciso, governa para os ricos e é pouco inteligente.

De acordo com a sondagem, que ouviu presencialmente milhares de brasileiros em todas as regiões do país e foi divulgada na noite desta quinta-feira, 52% dos brasileiros avaliam Jair Bolsonaro como desonesto. Já em relação à sinceridade do presidente, enquanto em Janeiro de 2019, quando ele assumiu o cargo, 59% o consideravam sincero, no levantamento divulgado esta quinta-feira 55% dos inquiridos consideraram Bolsonaro falso.

A competência do chefe de Estado brasileiro também não é nada bem avaliada, e, segundo o Datafolha, 58% dos brasileiros classificam-no como incompetente. Um percentual ainda maior, 62%, considera Jair Bolsonaro pouco preparado para o importante cargo que ocupa.

Não obstante falar o tempo inteiro em democracia e liberdade, o governante brasileiro parece não conseguir convencer os cidadãos, 66% dos quais o avaliam como autoritário e pouco democrático. O mesmo percentual de brasileiros, 66%, analisa que Bolsonaro governa para os ricos, ignorando as camadas mais desfavorecidas da população.

Já em relação à indecisão e à inteligência, o percentual dos que o avaliam negativamente é o mesmo. De acordo com o levantamento do Datafolha, Jair Bolsonaro é considerado indeciso e pouco inteligente por 57% dos brasileiros.