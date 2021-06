68% dos brasileiros não confiam em Bolsonaro e 66% não gostam da forma como governa

A grande maioria dos brasileiros não confia no presidente do seu país, Jair Bolsonaro, e quase outros tantos não gostam da forma como ele governa. A avaliação é o resultado de um levantamento realizado em todo o Brasil entre os dias 17 e 21 deste mês pelo Instituto Ipec, formado por ex-executivos do Ibope, outro instituto de sondagens.

De acordo com os dados agora divulgados pelo Ipec, 68% dos inquiridos afirmaram não confiar no presidente. Outros 30% dos inquiridos responderam que confiam em Jair Bolsonaro, enquanto os 2% restantes não quiseram emitir opinião.

Em relação à forma como Bolsonaro comanda o país desde 1 de Janeiro de 2019, os resultados também não foram nada positivos para o governante. Segundo os dados levantados pelo Ipec, 66% dos brasileiros desaprovam a forma de Bolsonaro governar, 30% aprovam, e os 4% restantes não têm opinião formada ou preferiram não a externar.

Finalmente, em relação à avaliação geral de todo o governo, apenas 24% dos milhares de pessoas que responderam ao questionário classificaram como "óptimo ou bom" o trabalho do executivo federal brasileiro. Outros 26% classificaram o desempenho do governo como "regular", 49% avaliaram esse desempenho como "ruím ou péssimo", e 1% preferiu não opinar.