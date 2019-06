Mais de 170 golfinhos mortos após "maré vermelha" de algas na Florida

Mais de 170 golfinhos 'nariz de garrafa' morreram na costa oeste da Florida entre julho de 2018 e junho deste ano em consequência da "maré vermelha" de algas, divulgou a Administração Nacional dos Oceanos e da Atmosfera.A morte de 174 golfinhos foi classificada de "evento de alta mortalidade" pela Administração Nacional dos Oceanos e da Atmosfera dos Estados Unidos, que assinalou que não são apenas os golfinhos-roaz ou 'nariz de garrafa' que são vítimas das consequências do excesso de algas nas águas do Golfo do México.O peixe-boi, as tartarugas e várias espécies de peixes estão a morrer pela concentração destas algas.Em causa está a uma alga microscópica chamada "Karenia brevis" que produz uma toxina que pode afetar o sistema nervoso central de peixes, aves, mamíferos e outros animais.Em altas concentrações, aquele organismo pode descolorar a água, que às vezes se torna vermelha, tonalidades de verde claro ou escuro, ou castanho.