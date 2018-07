Mais de 280 pessoas doentes ao comerem salada do McDonald’s

Surto de parasitas na salada já dura desde maio e já foi detetado em 14 estados dos Estados Unidos.

Um total de 286 pessoas foram infetadas com um parasita presente na salada da cadeia de fastfood McDonald’s em 14 diferentes estados dos EUA. De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças americano, as pessoas ingeriram um alimento contaminado com o parasita Cyclospora.

Já foram hospitalizadas 11 pessoas e não são registadas mortes associadas ao surto, de acordo com a ABC News.

O parasita Cyclospora, presente em água ou comida contaminada, pode manifestar-se só uma semana depois de ser ingerido. Os sintomas são diarreia, perda de apetite, perda de peso, dores de estomago, náuseas, e fadiga. È possível ainda ter vómitos e dores de cabeça.



Os doentes com ciclosporíase estão a tratar a infecção com a combinação de antibióticos e com muita hidratação.

Consciente do surto que dura desde maio, a cadeia de restaurantes McDonald’s já retirou a venda de saladas em mais de 3 mil restaurantes nos Estados Unidos. Para já, não existem notícias de que o parasita tenha sido detetado fora da América.