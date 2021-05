Mais de oito mil migrantes entraram a nado no enclave espanhol de Ceuta desde a madrugada de segunda-feira, perante a total passividade das autoridades marroquinas, que só esta terça-feira, ao fim de mais de 36 horas, tomaram medidas para travar a passagem. Em Madrid, esta ‘invasão’ sem precedentes é vista como uma retaliação de Marrocos pelo acolhimento em Espanha do líder da Frente Polisário, para tratamento médico.







Os migrantes, na sua maioria marroquinos, lançaram-se ao mar às centenas na cidade de Fnideq e contornaram a nado o espigão que delimita a fronteira do enclave. Chegados à praia de El Tarrajal, já em território espanhol, muitos correram a esconder-se nas ruelas da cidade, enquanto outros, exaustos, ficaram no areal à espera de ajuda.



O governo espanhol mobilizou o Exército, mas os militares pouco mais podiam fazer do que esperar que os migrantes chegassem à praia para os encaminhar para os postos de assistência.



Em pouco mais de 36 horas chegaram a Ceuta mais de 8 mil pessoas, incluindo centenas de menores. Cerca de metade dos adultos foram já devolvidos a Marrocos, enquanto os menores foram alojados em centros de acolhimento.





O PM Pedro Sánchez, que esta terça-feira foi recebido com insultos à chegada a Ceuta, garantiu que o governo fará tudo o que for preciso para defender a fronteira.

Marrocos avisa que “os atos têm consequências”



O governo espanhol acredita que a crise migratória em Ceuta foi provocada de forma deliberada por Marrocos como retaliação pela decisão de Madrid de acolher o líder da Frente Polisário, Brahim Ghali, para tratamento médico, no que afirma ter sido um “ato humanitário”. A embaixador marroquina em Espanha, Karima Benyaich, disse esta terça-feira que “nas relações entre países há atos que têm consequências e estas devem ser assumidas”.





foi o ano em que as tropas portuguesa lideradas por D. João I tomaram Ceuta aos mouros. A possessão portuguesa foi mais tarde reconhecida nos tratados de Alcáçovas (1479) e de Tordesilhas (1494). Passou para domínio espanhol em 1640, na sequência da Restauração.





Defendida com um pau



Após a conquista pelos portugueses, a cidade foi disputada por vários capitães. D. Pedro de Meneses apresentou-se ao rei com um pau usado num jogo chamado ‘aleo’ e quando D. João I lhe perguntou se conseguiria defender a cidade, respondeu: “Senhor, este pau basta-me para defender Ceuta de todos os seus inimigos.” Foi nomeado governador da cidade e o pau foi passado de mão em mão por todos os ocupantes do cargo.