Mais de três mil pessoas retiradas no sul de França devido a um incêndio

Mais de três mil pessoas, habitantes de aldeias no sul de França, em Aveyron, e turistas, tiveram esta terça-feira de ser retirados face à progressão de um incêndio que devastou pelo menos 700 hectares de vegetação, sem provocar feridos ou mortes.

O fogo começou no final do dia de segunda-feira em Massegros, no departamento de Lozère, e iniciou-se devido a um trator, alastrando-se depois para Aveyron, dirigindo-se até à vila de Mostuéjouls, observou um correspondente da agência de notícias AFP.

Os bombeiros atearam "fogos táticos" para queimar de forma preventiva a vegetação para deter o avanço das chamas.