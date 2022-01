Mais três polícias vão a julgamento a 20 de janeiro no caso da morte de George Floyd

Três antigos agentes da polícia da cidade norte-americana de Minneapolis, acusados a nível federal de violações aos direitos humanos no caso da morte do cidadão negro George Floyd, irão a julgamento no dia 20 de janeiro.

Segundo a Associated Press, a data do julgamento foi oficializada esta quinta-feira, e o julgamento decorrerá na cidade de St. Paul, depois dos registos de novembro mostrarem que as intimações tinham apontado para essa data, o que agora se confirma.

Assim, os agentes Tou Thao, J. Kueng e Thomas Lane irão a julgamento cerca de nove meses depois de Derek Chauvin ter sido condenado por homicídio na morte de George Floyd, que ocorreu em 25 de maio de 2020.