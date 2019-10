Mamilos das mulheres censurados na Internet... Campanha de prevenção do cancro da mama usa os de homem

Para evitar a censura das redes sociais quando se publicam imagens em que surgem as mamas de mulheres, o Movimento de Ajuda do Cancro da Mama decidiu criar uma campanha... diferente.De forma a conseguir mostrar corretamente como se faz o rastreio mamário, a campanha decidiu substituir os seios femininos pelos masculinos. Desta forma conseguiu mostrar como detetar problemas que possam ser indicativos de cancro da mama."As mamas das mulheres, especificamente os mamilos, são censurados em algumas redes sociais. Mesmo se o que está em causa é mostrar um auto-exame para reduzir o risco de cancro da mama. Descobrimos um par de mamas que são incensuráveis: as do Enrique", descrevem no vídeo antes de começar uma pequena aula sobre como fazer um auto-exame mamário.O vídeo conta já com milhares de partilhas e visualizações.