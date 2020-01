Vinte e quatro pessoas foram detidas por estarem ligadas aos incêndios que estão a devastar grande parte do território da Austrália.Duas dezenas de australianos foram detidos desde o início de novembro por fogo posto no estado de Nova Gales do Sul.Mais de 50 pessoas estão a ser acusadas de não cumprir com a proibição e restrição relativamente a fogos. Atirar cigarros para o chão é uma das práticas mais comuns entre os detidos.Na Austrália, iniciar um incêndio intencionalmente pode resultar numa condenação até 21 anos de prisão.Pelo menos 24 pessoas morreram e mais de duas mil casas arderam devido à violência das chamas. Milhões de animais foram mortos pelo fogo, segundo a Universidade de Sydney, 480 milhões morreram apenas nos incêndios em nova Gales do Sul.