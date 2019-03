Marido de "noiva do Daesh" quer voltar à Holanda com a mulher e o filho

Yago Riedijk casou-se com Shamima Begum quando esta tinha apenas 15 anos.

15:38

O jihadista holandês Yago Riedijk, foragido para a Síria em 2015, revelou em entrevista à BBC que pretende regressar à Holanda para viver com a mulher, Shamima Begum e o seu filho recém-nascido. Esta jovem, de 19 anos, tem estado nas 'bocas' do mundo depois de recentemente ter pedido para regressar ao Reino Unido a fim de dar à luz, e lhe ter sido retirada a nacionalidade britânica.Yago Riedijk, agora com 27 anos, casou-se aos 23 com Shamima Begum e corre o risco de ser preso durante seis anos na Holanda, por se ter juntado a um organização terrorista, caso decida regressar. O homem está atualmente detido num centro de detenção comandado por tropas curdas no norte da Síria.Durante uma entrevista à BBC, Riedijk disse que na altura não estava interessado em casar mas acabou por aceitar a oferta. "Ela era muito jovem e talvez fosse melhor esperar, mas ela escolheu casar e eu decidi casar com ela", disse o jovem de 27 anos.Shamima Begum, agora com 19 anos, tinha 15 quando casou, deixou o Reino Unido em 2015 para se juntar ao Estado Islâmico com alguns amigos de escola. Casou-se com Yago Riedijk poucos dias depois de chegar.A cidadania holandesa ainda não foi revogada a Yago Riedijk.