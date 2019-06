Marido de deputada brasileira assassinado no Rio de Janeiro

Anderson do Carmo, marido da deputada brasileira Flordelis, foi morto a tiro durante a madrugada deste domingo na garagem da sua casa, em Pedotiba, Niterói, no Brasil.



De acordo com o jornal brasileiro O Globo, o pastor Anderson do Carmo

foi alvejado quando estava a entrar no carro. Por essa razão, as autoridades encarregues do caso acreditam que este foi seguido até o local do crime.O homem chegou a receber assistência, mas acabou por não resistir aos ferimentos.A Delegacia de Homicídios de Niterói (DHNSG) encontra-se a investigar o caso.

Além de pastor, Anderson era presidente do Ministério Flordelis, uma comunidade evangélica criada em 1999 em conjunto com a mulher.



Conheceu a mulher, também cantora, em 1993, com quem casou mais tarde. Juntos adotaram têm 55 filhos, 51 dos quais adotados.



A assessoria da deputada publicou uma nota de pesar depois de saber da morte do pastor.



"A família Flordelis, com dor, comunica o falecimento repentino do Pastor Anderson do Carmo, um servo de Jesus Cristo. A Deputada Flordelis, muito abalada, ainda não tem como se pronunciar. Neste momento, apertamos as mãos de Deus e imploramos o confronto Dele! O Pastor Anderson estava a cumprir um ministério maravilhoso de redenção de almas, numa luta diária para evitar que o ódio continue a ceifar vidas por falta de Deus no contração dos seres humanos. Hoje é um domingo muito triste nas nossas vidas. Pedimos as orações de todos", lê-se na nota de pesar.