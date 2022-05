Marido de professora vítima do massacre no Texas visitou memorial da mulher mesmo antes de morrer

Leia também Investimento

Joe Garcia, marido de Irma, uma das professoras que foram mortas no tiroteio na escola primária de Uvalde, no Texas, visitou o memorial das vítimas poucas horas antes de "morrer de desgosto".Garcia, de 50 anos, morreu de ataque cardíaco depois de saber da morte da sua mulher. Umas horas antes, foi visto a colocar um vaso de rosas vermelhas numa cruz onde estava inscrito o nome da sua mulher.Joe Garcia, estava a preparar-se para o funeral da mulher, já depois de visitar o memorial, quando caiu inanimado no chão. O casal deixou quatro crianças.Irma Garcia, foi uma das professoras mortas na escola primária Robb, em Uvalde, no Texas, juntamente com 19 crianças, por Salvador Ramos, um jovem de 18 anos.O massacre aconteceu na terça-feira, e foi o próprio homicida que revelou, nas suas redes sociais, a compra das armas, e o ataque à escola.