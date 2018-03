Mata filha em incêndio por não aceitar divórcio

Homem amarrou a criança de cinco anos a uma cadeira.

18:32

Um homem amarrou a filha de cinco anos a uma cadeira e incendiou a casa provocando a sua morte e da criança, esta terça-feira, em Minas Gerais, no Brasil.

A menina foi encontrada pelos bombeiros já sem vida, enquanto o incendiário, de 39 anos, ainda chegou a ser transportado para o hospital onde acabou por morrer algumas horas mais tarde.

De acordo com o site brasileiro Extra, Augusto Costa não aceitava o fim do relacionamento com Michelle Coelho, com quem também tinha um filho de 15 anos. O divórcio foi oficializado há cerca de um ano, mas, segundo várias testemunhas, o homem estava inconformado com esta situação.

Apesar da Polícia Civil não ter registo de ameaças ou violência doméstica, a ex-mulher de Augusto garantiu, durante o interrogatório, que foi agredida antes da separação, mas que nunca pensou que este fizesse mal a Sofia, pois era muito carinhoso com os filhos.

Sofia morava com a mãe e o irmão. No dia do crime, Augusto, que trabalhava como pintor, foi buscar a filha à escola e levou-a para sua casa. Depois de a amarrar a uma cadeira, ateou o incêndio.

Segundo as autoridades, o homem era toxicodependente mas não estava envolvido em tráfico de drogas ou outro tipo de crimes.