Medicamento para a asma pode reduzir risco de internamento de doentes Covid-19, revela estudo

Pulmicort, um inalador vendido pela AstraZeneca, mostra uma redução significativa da necessidade de hospitalização de pessoas com Covid-19.

O estudo envolveu 146 pessoas, das quais metade tomou o medicamento duas vezes ao dia enquanto a restante metade se encontrava perante um tratamento normal. Durante o período de estudo de 28 dias, a budesonida inalada reduziu o risco de hospitalização em 90%. Os participantes que receberam o inalador registaram igualmente uma melhoria da febre e nos sintomas persistentes.

Mona Bafadhel, professora do Departamento de Medicina de Nuffield da Universidade Oxford e responsável pelo estudo sublinhou que os avanços registados poderão permitir a prevenção precoce "da deterioração clínica e a necessidade de cuidados urgentes e hospitalização".



Apesar da vacinação contra a Covid-19 já ter arrancado um pouco por todo o mundo, a investigadora relembra que o processo é demorado até que chegue a toda a população do mundo. "Estou com esperança de que um medicamento relativamente seguro, amplamente disponível e bem estudado, como um esteróide inalado, possa ter um impacto sobre as atuais pressões da pandemia", frisou.



A investigação contou com o apoio da farmacêutica AstraZeneca, produtora de uma das vacinas contra a Covid-19.