Médico diagnostica cancro falso a crianças para convencer os pais a pagar tratamentos

Um pediatra de 44 anos, que trabalhava num hospital na Escócia, convenceu vários pais de que os seus filhos sofriam de cancro - sem que esse diagnóstico fosse verdade - para realizar falsos exames na sua clínica privada em Glasgow, Londres. A ordem médicos local reuniu-se esta terça-feira, porém ainda não foi aplicada nenhuma sanção ao pediatra em questão.O Dr. Mina Chowdhury diagnosticou a três crianças diversos tipos de cancros convencendo os pais de que os exames marcados em estabelecimentos públicos levariam demasiado tempo, podendo condicionar o estado de saúde dos seus filhos.Optou, então, por aconselhar os pais a deslocarem-se à sua clínica privada, Meras Healthcare, em Glasgow, Londres, no Reino Unido.O pediatra alegou ainda que exames como ecocardiogramas e análises ao sangue não eram realizados na Escócia e, por isso, a melhor alternativa seria a clínica localizada em Londres, de acordo com a Daily Record.A clínica gerida pelo Dr. Mina Chowdhury encontrava-se num período de crise financeira e, por esse motivo, o tribunal de médicos declarou que a conduta do médico foi motivada por questões financeiras e considerada desonesta. O julgamento decorreu esta terça-feira, porém ainda não foi confirmado qualquer tipo de punição.