Meghan Markle partilha a primeira foto da filha Lilibet Diana com a família real britânica

Harry e Meghan deixaram o Reino Unido e a vida real no ano passado, o que lançou muitas dúvidas sobre o futuro do casal na monarquia.

Carlos, o príncipe de Gales, é o próximo na linha de sucessão ao trono, depois da Rainha Isabel II, mas com tantos irmãos e descendentes, as coisas tornam-se um pouco mais complicadas.

Com a mais recente aquisição na família trazida por Meghan e Harry, Lili é a oitava na linha de sucessão ao trono.

Os primeiros sete lugares permanecem inalterados: em primeiro Carlos, Príncipe de Gales, seguido do Duque de Cambridge, Príncipe George, Princesa Charlotte, Príncipe Louis, Harry e Archie Mountbatten-Windsor.

Harry manteve o seu lugar na linha de sucessão apesar de abandonar a vida real.

Lili é a décima primeira bisneta da rainha e a primeira bisneta do monarca e do duque de Edimburgo desde a morte de Philip em abril. A menina não precisará da permissão da Rainha para se casar.

A família real britânica já viu a pequena Lilibet Diana, filha de Meghan Markle e do príncipe Harry. A primeira fotografia da menina foi enviada para o grupo de Whatsapp da família real onde o clã se mantém em contacto, avança esta quarta-feira o jornal britânico Mirror.Lilibet, que será conhecida pelo diminutivo 'Lili', nasceu às 11h40 do dia 4 de junho com 3,5 kg. O seu nome foi uma homenagem à rainha Isabel II - conhecida por Lilibet - e à princesa Diana, mãe do príncipe Harry."É com grande alegria que o príncipe Harry e Meghan, o duque e a duquesa de Sussex, dão as boas-vindas a sua filha, Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor", anunciaram os duques de Sussex dois dias pós o nascimento da filha.Archie Harrison Mountbatten-Windsor é o primogénito do casal e torna-se agora, com dois anos, irmão mais velho.