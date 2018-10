Melania sobre o caso de Trump com atriz porno "Tenho coisas mais importantes em que pensar"

Primeira-dama dos EUA também afirma em entrevista ser "a pessoa que mais sofre bullying no mundo".

18:06

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, diz que não se preocupa com a alegada relação entre o marido e a atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels.



A mulher do presidente classifica as notícias sobre o affair entre o marido Donald e Stormy Daniels como "especulações e fofocas dos media". Além disso, afirma que o casamento está bem e que sabe "o que é certo e errado e o que é verdade e mentira". "Tenho coisas mais importantes em que pensar", disse em declarações à televisão ABC.

Melania diz-se vítima de bullying

Noutro momento da conversa, Melania também afirmou ser "a pessoa que mais sofre bullying no mundo" em entrevista na última quinta-feira, 11 de outubro.



A primeira-dama falou sobre o projeto para combater o bullying cibernético "Be Best", que diz ter sido motivado pela necessidade de educar crianças nos aspectos social e emocional.

Melania é habitualmente criticada nas redes sociais pelas roupas que usa. Durante a viagem à África, por exemplo, recebeu comentários sobre a escolha de um capacete branco que é visto como símbolo da colonização do continente.

"Eu gostava que as pessoas se focassem no que eu faço, não no que eu visto", disse ao comentar o episódio.