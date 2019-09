Menina com crânio deformado é recusada no infantário para não assustar as outras crianças

Uma menina de dois anos foi impedida de frequentar o jardim-de-infância de Baskortostan, na Rússia, "porque a sua deformação no crânio poderia assustar as outras crianças".

De acordo com o jornal Metro, os funcionários da creche disseram aos pais de Sofya Zakharova que a filha não poderia ser admitida até que fosse submetida a uma cirurgia para alterar a sua aparência.

A mesma fonte avança que não é conhecida a condição que deixou Sofya com uma estrutura de crânio e uma testa mais amplos, e alguns dedos das mãos e dos pés fundidos.

Os profissionais de saúde dizem que a falta de interação com outras crianças pode comprometer o desenvolvimento da menina. A psicóloga educacional, Ekaterina Belan, disse ainda aos meios de comunicação locais que "quanto mais cedo a criança tiver a experiência de interagir, mais facilmente conseguirá aprender a aceitar as condições em que vive".

Segundo o jornal britânico, está prevista uma cirurgia mas o procedimento está constantemente a ser adiado.

Sofya vive com os pais e os avós numa casa sem água canalizada, fogão ou aquecimento central. O chefe do governo de Bashkortostan, Radiy Khabirov, diz que as autoridades locais visitaram e analisaram as condições em que a família vive e esperam conseguir realojar a criança e os pais antes do início do inverno.

A instituição de caridade, Rainbow of Goodness, ocupou-se do caso e está a ajudar a família da menina. A mãe da criança, Svetlana Zakharova, diz que se não tivesse sido pela intervenção da fundação, não teria sido aberta uma investigação pela recusa da candidatura da criança à escola e não teriam conseguido os apoios para mudar de casa.