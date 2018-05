Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina de 10 anos e mãe violadas por homem no cinema

Moitheenkutty, de 60 anos, foi filmado durante o ato e detido.

14.05.18

Um empresário indiano violou uma menina de 10 anos e a sua mãe enquanto assistiam a um filme no cinema. O crime ocorreu na Índia, no mês passado, e KV Moitheenkutty, de 60 anos, foi filmado durante o ato. O homem foi detido este fim-de-semana.



Os donos do cinema enviaram as imagens de segurança à organização de proteção de crianças Childline que contactou, por sua vez, as autoridades. Com ajuda do departamento de viação do país, o homem foi identificado.



Moitheenkutty, que detém várias ourivesarias na cidade de Edappal, confessou ter abusado de ambas quando confrontado com os factos.



"Vimos todas as imagens. Ele estava a abusar da mãe e da filha ao mesmo tempo, o que aconteceu continuamente. Durante o intervalo ele pára, sai da sala e, depois, volta para continuar o ataque", disse um porta-voz da Childline, citado pelo jornal Metro.



A identidade das vítimas não foi divulgada pela polícia indiana.