Menina de 12 anos morre infetada com coronavírus. É a mais jovem vítima mortal na Europa

Uma menina de 12 anos morreu na segunda-feira devido à pandemia de covid-19, anunciaram esta terça-feira as autoridades de saúde da Bélgica, que classificaram o acontecimento como "muito raro e difícil". Tornou-se na mais jovem a morrer com Covid-19 na Europa."É um caso muito raro, mas que nos afeta muito, é um momento emocionalmente muito difícil porque envolve uma criança", disse o microbiologista Emmanuel André, na conferência de imprensa diária sobre a covid-19, em que o número de mortes aumentou para 705 na Bélgica (na véspera eram 513)."Atravessamos esta epidemia de modo solidário e vamos ultrapassá-la", salientou, numa altura em que a Bélgica regista 876 novos casos confirmados por testes de laboratório, num total de 12.760 desde os primeiros casos de infeção pelo novo coronavírus, no início de março.