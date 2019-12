Menina de 13 anos morre a dar à luz filho do próprio pai após anos de abusos

Uma menina de 13 anos que foi sexualmente abusada pelo pai ao longo de quatro anos, morreu ao dar à luz um filho deste.O caso aconteceu no Brasil no passado dia 11 de dezembro, depois de Luana Ketlen ter sido internada com fortes dores abdominais e os médicos descobrirem que a adolescente estava grávida.O parto foi induzido e Luana deu à luz um menino, mas acabou por morrer. A polícia brasileira investigou o caso e emitiu um mandato de detenção para o pai da menina, Tomé Faba, de 36 anos, por acreditarem que este começou a abusar da filha tinha esta ainda apenas nove anos.O suspeito foi detido na cidade de Coari uma semana após os acontecimentos. Foi presente a juiz pela primeira vez na passada quinta-feira, tendo sido acusado de abuso sexual de menores e violação agravada pela morte da vítima.A família da vítima garante nunca ter tido conhecimento dos abusos. A menina estava grávida de sete meses quando foi hospitalizada, padecendo ainda de uma anemia aguda.