Menina de 13 anos obrigada a retirar o apêndice e parte do intestino após desafio nas redes sociais correr mal

Uma menina de 13 anos teve de ser submetida a uma cirurgia para retirar o apêndice e parte do intestino após ter tentado recriar uma tendência do TikTok, a rede social que viralizou durante o confinamento de 2020.O vídeo envolve colocar duas esferas magnéticas, uma em cada lado da língua, de modo a criar a ilusão de um piercing na língua.Porém, a jovem engoliu essas mesmas esferas. E foi aí que o problema começou. As esferas de metal magnéticas alojaram-se no intestino e no apêndice da menina após ela as ter engolido.Faye Elizabeth, mãe da criança, afirma que percebeu que algo se passava quando a criança começou a vomitar e a queixar-se de dores no estômago."As dores pioraram de tal maneira que tivemos de levá-la ao hospital", descreve a mãe. Os médicos pensaram inicialmente que o problema estivesse no apêndice da menina, só depois descobriram 10 esferas alojadas no intestino através de uma radiografia.No total, os cirurgiões acabaram por remover 15 esferas de metal. A menina vai passar duas semanas internada até recuperar. Por enquanto está a ser alimentada por tubos e a mãe afirma nunca ter visto a filha com tantas dores.