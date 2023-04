Menina de 14 anos manda matar a mãe após ser obrigada a acabar com namorado

Anastasia Milosskaya, de 38 anos, após ter sido obrigada a acabar com o namorado. O jovem de 15 anos, que morava com as duas mulheres, também foi detido.Segundo o The Mirror, a mulher foi espancada e estrangulada até à morte por dois adolescentes, que as autoridades acreditam terem sido pagos pela filha e namorado para matar a vítima.Segundo o jornal britânico, os dois namorados terão pago 350 mil rublos (mais de quatro mil euros) aos alegados homicidas, com idades entre os 14 e 17 anos, para que cometessem o crime. Os suspeitos foram colocados num centro de detenção, onde vão permanecer durante a investigação das autoridades.