Menina de 5 anos salva vida dos irmãos após acidente no dia de Natal que matou os pais

Uma menina, de cinco anos, salvou a vida dos irmãos mais novos após os pais terem morrido num acidente de viação no dia de Natal, na Austrália. As crianças ficaram presas dentro do carro, que atingiu uma temperatura de 30 graus, durante 55 horas.Jake Day, de 28 anos, e Cindy Braddoch, de 25, não resistiram ao brutal acidente que sofreram. Depois do carro capotar, a filha mais velha do casal conseguiu desapertar o cinto de segurança do irmão, de um ano. O menino conseguiu libertar-se do assento, não ficando de cabeça para baixo. Acredita-se que a valentia da menina tenha ajudado a salvar a vida do mais pequeno. O irmão do meio, de dois anos, também sobreviveu ao acidente.De acordo com o jornal The Independent, os destroços foram descobertos dois dias depois do acidente e as três crianças, que estavam em estado de desidratação, foram levadas para o hospital Perth Children's.A família tinha saído de Perth e estava a fazer a viagem para Kondinin, de onde a família era natural, para comemorar o Natal.