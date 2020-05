Menina de cinco anos luta pela vida contra doença de Kawasaki após vencer coronavírus

Scarlett tem cinco anos e sempre foi uma menina considerada "saudavel", mas neste momento encontra-se a lutra pela vida contra a doença de Kawasaki, semanas após ter recuperado do coronavírus.A criança contraiu Covid-19 na escola, antes de ter sido decretado o confinamento. Começou por sofrer sintomas leves e venceu o vírus com sucesso, sem necessitar de internamento. Mas o pior ainda estaria por vir.Internada nos cuidados intensivos, Scarlett tem apenas 20'% de possibilidades de sobreviver, de acordo com os médicos. Os sintomas da doença incluem vasos sanguíneos inchados, febre, erupção cutânea, olhos vermelhos, lábios e boca secos e rachados, vermelhidão nas palmas das mãos e dos pés.Os pais da menina decidiram tornar a sua história pública para demontrar o desagrado perante a reabertura das escolas e das creches no país, agendada para 1 de junho, que consideram vir a ser verdadeiros "campos de morte".