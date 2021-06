Menina de cinco anos morre em helicóptero de resgate após passar 17 dias em barco

Uma criança, de cinco anos, morreu esta terça-feira à noite após ser retirada de um helicóptero de busca e salvamento para as Ilhas Canárias, de acordo com informação avançada pela agência EFE.A menina foi resgatada após 17 dias num barco perdido no Oceano Atlântico e, à semelhança de outra mulher, estava bastante debilitada. Ambas sofreram uma paragem cardiorespiratória durante o voo e, apesar das tentativas de reanimação, a equipa médica só conseguiu salvar a mulher.

Na embarcação seguiam dois adultos e a criança.