Menina de dois anos sobrevive a queda do 12º andar com ajuda de herói improvável

¡HEROICA ATRAPADA!



Un repartidor le salvó la vida a una niña de 3 años que cayó del piso 12 de un edificio en Vietnam.



La nena sufrió fracturas en la pierna y en los brazos, pero está viva gracias a la heroica acción de Nguyen Ngoc Manh??, quien sufrió un esguince.#VIRAL pic.twitter.com/eI03quT0IM — Unicanal (@Unicanal) March 1, 2021

Um estafeta do Vietname está a ser considerado um herói nacional, depois ter conseguido salvar uma menina de dois anos que tinha caído do 12º andar de um prédio de 16 andares, em Hanói, Vietname.O estafeta, Nguyen Ngoc Manh, viu uma menina de dois anos pendurada na varanda assim que chegou com uma encomenda para um dos moradores que ali vivia. "Eu estava sentado no carro à espera para entregar encomendas a um cliente no prédio oposto e ouvi um bebé a chorar", disse o estafeta, citado pelo Vietnam Times, acrescentando que ouviu alguém a gritar por socorro e quando olhou à volta, viu uma menina na varanda. Nguyen Ngoc Manh conseguiu subir até um andar do prédio e tentou estender a mão para agarrar a menina, fazendo o máximo de esforço para a conseguir salvar. "Felizmente, a criança caiu no meu colo e caímos num telhado de chapa. Abracei-a apressadamente e vi sangue a escorrer da boca dela, fiquei com muito medo ", relembrou Manh.A menina foi depois transportada para um hospital próximo e o estafeta apenas sofreu uma leve entorse. De acordo com as atualizações iniciais que o Vietnam Times deu a conhecer, a menina tem um braço e uma perna partidos, mas está estável.