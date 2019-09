Menina de seis anos algemada por fazer birra e dar pontapé a colega da escola

Uma menina de seis anos foi algemada e detida, esta quinta-feira, depois de ter feito birra na escola primária que frequenta, em Orlando, nos Estados Unidos.



Em entrevista à estação televisiva norte-americana WFLA-TV, Kirkland, a avó de Kaia, explicou que a menina sofre de apneia do sono, uma condição que perturba o descanso da criança, e quando a birra aconteceu a menina estava com privação de sono.





Kirkland conta ainda que ficou chocada ao saber que a criança tinha sido algemada e retirada da escola após ter dado um pontapé numa criança.

A menina de seis anos foi levada para um Centro de Detenção Juvenil de Orlando onde foi identificada através da recolha de impressões digitais. As autoridades ficaram ainda com uma fotografia da menina para inserir no relatório.

"Nenhuma criança de seis anos deveria ter de dizer a alguém que estava algemada e que foi levada num carro da polícia para um centro juvenil para tirar impressões digitais", desabafou a avó.

No mesmo dia, uma outra criança, com oito anos, foi detida pelas autoridades de Orlando, no entanto, não são ainda conhecidas as circunstâncias que levaram à intervenção das autoridades.