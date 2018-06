Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina descobre o seu gato vivo seis anos depois de lhe fazer o funeral

Caso aconteceu em Wallington, Londres.

14:52

Uma menina reencontrou o seu gato, Sid, seis anos depois de ter ido ao seu funeral, organizado pelo pai. O homem viu um gato morto numa estrada e pensou que fosse o seu animal de estimação, que tinha desaparecido no dia anterior em Wallington, Londres.



Isabella Beddy, atualmente com nove anos, havia supostamente perdido o seu gato quando tinha três anos, mas agora tudo mudou, depois da família ter recebido um telefonema da Associação de Animais de Wallington, que lhe disse ter encontrado o animal e que poderia voltar para casa.



"Não podíamos acreditar", começou por dizer a mãe da menina, Lindsey, referindo que o gato estava "calmo" e "feliz", segundo avança o jornal britânico Metro. "Saímos daquela zona há cerca de três anos e nada na nossa casa cheira da mesma maneira, mas ele lembra-se de nós", confessou.



"A Isabela adorava o Sid. Colocava-o sempre na cadeira das bonecas. Na altura ficámos devastados porque achámos que Sid tinha sido atropelado", disse Lindsey.



O gato tinha microchip e foi a partir daí que a Associação conseguiu entrar em contacto com a família. Além disso, o pai de Isabella, Daniel Cope, manteve o mesmo número de telemóvel, o que facilitou esse mesmo contacto.