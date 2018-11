Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina símbolo da fome no Iémen morre aos sete anos

Amal Hussain não resistiu ao seu estado de subnutrição.

15:31

Amal Hussain, a menina de sete anos que numa imagem se tornou o símbolo da fome que afeta cerca de 1,8 milhões de crianças no Iémen, morreu esta quinta-feira, não resistindo ao seu estado de subnutrição.



Segundo avança o jornal New York Times, Amal encontrava-se num campo de refugiados, a cerca de seis quilómetros do hospital.



"Tenho o coração destroçado", disse a mãe da menina, ao mesmo jornal, recordando a filha como uma pessoa que estava sempre a sorrir.



O jornal norte-americano avança ainda que foram feitas ofertas de donativos para a família que recebeu muitas cartas.



Recorde-se que a menina foi encontrada por jornalistas durante uma reportagem no Iémen, num centro de saúde em Aslam.