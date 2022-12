Menino de 11 anos morre após cair do quinto andar de um hotel enquanto praticava 'parkour'

Um menino de 11 anos norueguês morreu este domingo à noite após cair de uma altura de cinco andares num hotel em Alicante, Espanha.



Segundo o El País, as primeiras investigações sugerem que a criança terá subido ao telhado com um amigo de nove anos para praticar parkour. Num dos saltos, partiu uma claraboia que dava para a escadaria do hotel e acabou por cair de uma altura de 16 metros. até a entrada do estabelecimento.

O acidente ocorreu às 15h00 deste domingo, altura em que os responsáveis ??do hotel de l'Alfàs del Pi alertaram os serviços de emergência. A equipa médica conseguiu estabilizar a criança, que foi transferida para o Hospital Marina Baixa de la Vila Joiosa, em Alicante, Espanha.