Menino de 11 anos regista a maior pontuação possível em teste de QI e supera Stephen Hawking

"Todos na escola pensam que eu sou muito inteligente e eu sempre quis saber se estava entre os dois por cento melhores das pessoas que fazem o teste", revelou Yusuf. "

É especial ter um certificado para mim e sobre mim", admitiu ainda.





estudar matemática em Cambridge ou Oxford. Quando não está a estudar, o menor gosta de fazer sudokus e resolver cubos de Rubix. Em janeiro, depois de ter visto em casa de um amigo os objetos, dedicou-se à atividade e no final do mês conseguiu resolver cubos de todas as dificuldades com facilidade.

Um menino de 11 anos obteve a pontuação mais alta possível no teste de QI da Mensa, a maior e mais antiga organização internacional de pessoas com QI elevado, na cidade de Leeds, no Reino Unido.Yusuf Shan registou o valor de 162, o máximo para menores de 18 anos e o maior percentual de todas as pessoas, conseguindo asssim superar Stephen Hawking que marcou 160 e Einstein, que apesar de nunca ter realizado teste algum acredita-se que tenha alcançado também 160, revelou o jornal britânico Daily Mail.Para comemorar a vitória, a criança reuniu a família, os pais e os irmãos Zaki e Khalid, para uma refeição no restaurante Nando's.Yusuf Shan é aluno do sexto ano e ambiciona