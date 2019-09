Menino de 14 anos apunhala irmão gémeo no pescoço

Um rapaz de 14 anos ficou gravemente ferido após ter sido esfaqueado no pescoço pelo irmão gémeo após uma discussão em casa da tia, na cidade de Burjassot, em Valencia, Espanha.Por enquanto, os dois menores permanecem internados no Hospital La Fe. A vítima está a lutar pela vida, enquanto que o autor da agressão se encontra sob observação psiquiátrica.De acordo com o jornal Levante-EMW, o alegado agressor deverá sofrer de algum distúrbio psiquiátrico que o impede de controlar adequadamente as emoções.No dia do incidente, as crianças, que moram com uma avó, estavam a disputar uma partida de um videojogo em casa da tia. Foi um vizinho quem auxiliou a vítima , ao cobrir a ferida com roupa para tentar estancar a hemorragia.As autoridades espanholas aguardam agora instruções do Ministério Público de Menores para determinar como proceder com a investigação.