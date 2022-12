Menino de cinco anos em estado critico após ser baleado por rapaz de oito nos Estados Unidos

Uma criança de cinco anos foi baleada por um rapaz de oito anos dentro de uma casa em Houston, nos Estados Unidos.O alerta foi dado às 12h30 (18h30 em Lisboa). A criança ficou em estado crítico e foi transportada para o hospital, avança a ABC News.Na sequência do tiroteio três pessoas foram detidas para interrogatório, este sábado à tarde, no bairro de Trinity, nos Estados Unidos.Segundo as autoridades uma pessoa estava presente no momento do incidente, mas ainda não é claro de que forma a criança teve acesso à arma.A criança, de oito anos, estaria a visitar a residência do menino quando o incidente aconteceu.Também em novembro, um rapaz, de oito anos, dos subúrbios de Houston foi morto acidentalmente pelo irmão de 10 anos. O irmão estaria a brincar com uma caçadeira, tendo disparado dentro de casa.Segundo os relatório de violência com armas de fogo nos Estados Unidos, pelo menos 299 crianças menores de 12 anos foram assassinadas na sequência de tiroteios em 2022 e 648 ficaram feridas.