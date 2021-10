Menino de nove anos morre após ser raptado em parque infantil em Espanha. Suspeito detido

A Guarda Civil espanhola prendeu um homem de 54 anos suspeito de ter matado um menino de nove anos em Lardelo, na comunidade de La Rioja, em Espanha. Alegadamente a criança foi persuadida pelo homem num parque infantil.As autoridades encontraram a criança em estado "muito grave e inconsciente" perto da casa do homem de 54 anos, Francisco Javier A. L. de C, que já tinha antecedentes criminais.Segundos fontes próximas dos investigadores do caso, citadas pelo El País, o corpo do menino não apresentava ferimentos visíveis e os resultados da autópsia ainda não foram revelados.O acontecimentos foram reportados por volta das 20h25 desta quinta-feira por uma mulher, por meio de uma chamada telefónica ao número de emergência, que denunciou que o seu filho tinha desaparecido enquanto brincava num parque infantil local. Várias testemunhas que estavam no parque afirmaram que o homem levou a criança.Pouco tempo após a denúncia, a Guarda Civil e a polícia mais próximas localizaram a criança no patamar da casa de Francisco Javier. O homem, que foi detido, estava ao lado do corpo da criança que, após várias tentativas de reanimação sem sucesso, foi declarada morta.Os vizinhos de Javier, perante o sucedido, criticaram as autoridades alegando que já tinham denunciado comportamentos deste género por parte do detido, mas que os agentes tinham desprezado os mesmos, acusando a vizinhança de ser "louca". Acusaram também os agentes de protegerem Javier. "Vocês [agentes de autoridade] acusaram-nos de sermos loucos e agora uma criança teve de morrer para que viessem proteger o assassino", disse um vizinho aos agentes de autoridade.O detido pela morte do menor já tinha duas condenações. Na primeira, em 1993, foi condenado a sete anos por agressão sexual. Anos depois, em 1998, foi condenado por homicídio e agressão sexual a uma agente imobiliária quando esta lhe estava a mostrar uma casa que, alegadamente, Francisco Javier pretendia adquirir.