Menino de oito anos pesca tubarão-tigre com mais de 300 quilos

Um menino de oito anos foi à pesca com o pai e pescou um tubarão-tigre com 314 quilos, na Austrália, sendo possivelmente um novo recorde mundial.Segundo avança a BBC, Jonathan Millauro e o seu filho Jayden encontraram o animal em águas a cerca de 160 quilómetros a sul de Sydney."O entusiasmo aumentou muito desde o momento em que todos avistámos o tubarão no barco", confessou uma testemunha, realçando que o menino pesa apenas 40 quilos."Tentei segurar-me empurrando a parede do barco", explicou Jayden, de acordo com a mesma fonte.Recorde-se que os tubarões-tigres, que pesam até aos 680 quilos, não são espécies protegidas na Austrália.