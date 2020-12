Mensagem em código do 'Assassino do Zodíaco' decifrada por entusiastas de criptografia 51 anos depois

Foi desvendada esta sexta-feira uma mensagem enviada por um assassino em série, conhecido como ‘Assassino do Zodíaco’, ao jornal San Francisco Chronicle em novembro de 1969. Foi o mesmo jornal que que avançou a notícia cuja informação foi confirmada pelo porta-voz do escritório do FBI em São Francisco, Cameron Polan.

"O assassino do Zodíaco aterrorizou várias comunidades no norte da Califórnia e, embora décadas se tenham passado, continuamos à procura de justiça para as vítimas desses crimes brutais", disse o Cameron Polan num comunicado enviado ao mesmo jornal.

A descoberta foi feita por entusiastas de criptografia. Segundo David Oranchak, um dos envolvidos, a mensagem traduz-se por: "Espero que te estejas a divertir muito ao tentar apanhar-me... Não tenho medo da câmara de gás porque ela me enviará para o paraíso mais cedo, porque agora tenho escravos suficientes para trabalhar para mim".

Até hoje, a polícia continua a receber pistas sobre este caso, o mais famoso na América. Contudo, não existem certezas quanto à identidade do homicida. Pensa-se que é Arthur Leigh Allen, abusador de crianças e veterano da Marinha, natural da cidade californiana de Vallejo. No entanto, este homem acabou por falecer vítima de ataque cardíaco aos 58 anos, em 1992, sem nunca ser condenado por não existirem provas que o ligassem aos crimes.



O 'Assassino do Zodíaco' matou cinco pessoas na zona da baía de São Francisco na Califórnia entre 1968 e 1969. As primeiras vítimas foram David Faraday e Betty Lou Jensen, mortos a tiro a 20 de dezembro de 1968 no seu carro, em Benicia. Darlene Ferrin seguiu-se em julho de 1969. Cecelia Shepard viria a ser esfaqueada no Lago Berryessa em setembro de 1969. A última vítima foi o taxista Paul Stine, morto a tiro em outubro de 1969 em São Francisco.