Merkel e Macron articulam continuação de resgate de cidadãos no Afeganistão

A 'chanceler' alemã, Angela Merkel, e o presidente francês, Emmanuel Macron, articularam esta segunda-feira em conversa telefónica possíveis formas alternativas de continuar a resgatar do Afeganistão cidadãos ocidentais, colaboradores afegãos e outras pessoas vulneráveis que permanecem no país tomado pelos talibãs.

Os dois líderes coincidiram sobre a necessidade de encontrar um "procedimento consensual" entre a comunidade internacional, assim como de implementar os acordos adotados entre os países do G7 e as iniciativas em curso levadas a cabo pela ONU, informaram fontes do governo alemão.

Merkel insistiu, nos últimos dias, na necessidade de ser aberto um corredor civil para retirar essas pessoas do Afeganistão depois de no final da semana passada a Alemanha ter terminado a operação de evacuação em aviões militares.