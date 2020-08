Michelle Bolsonaro, mulher do presidente do Brasil, testa negativo para a Covid-19

Michelle Bolsonaro, mulher do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, revelou este domingo através das redes sociais que já se encontra livre da Covid-19.A primeira-dama brasileira publicou uma imagem do resultado negativo e acrescentou: "Obrigado pelas orações e por todas as manifestações de carinho".O Palácio do Planalto tinha confirmado que Michelle estava infetada no passado dia 30 de julho.