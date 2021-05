Milhares de pessoas saem à rua no Rio de Janeiro contra Jair Bolsonaro

Dezenas de milhares de brasileiros saíram à rua no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e cerca de 200 outras cidades para pedir a demissão do presidente Jair Bolsonaro e contestar a gestão desastrosa que fez do combate à pandemia. A Covid matou já mais de 460 mil pessoas no Brasil, onde há atualmente mais de 16 milhões de infeções ativas.









Os protestos de sábado, promovidos pela oposição e por centrais sindicais, aumentam a pressão sobre Bolsonaro numa altura em que decorre no Senado um inquérito à gestão da pandemia e à demora e irregularidade do programa de vacinação.

“Hoje é um dia decisivo na batalha para derrubar a administração genocida de Bolsonaro”, afirmou Sílvia Mendonça, de 55 anos, ativista do Movimento Negro Unificado que liderou uma coluna de manifestantes no Rio de Janeiro.





Em Brasília, o cortejo foi aberto por um boneco insuflável gigante representando o presidente, enquanto no Rio uma cabeça gigante de Bolsonaro foi passada de mão em mão. Centenas de pessoas exibiram cartazes com os familiares levados pela Covid. “O culpado disto tem nome”, afirmou Luiz Dantas, de 18 anos, segurando a fotografia do avô, Sebastião, morto em fevereiro aos 75 anos.





Bolsonaro desvaloriza as críticas, alegando que o confinamento teria custado milhões de empregos. Os críticos, contudo, lembram que a gestão da pandemia não só custou vidas como destruiu a economia.