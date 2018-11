Milhares pedem a demissão do PM checo, acusado de fraude e do sequestro do filho

Andrej Babis é suspeito de se apropriar de 2 milhões de euros de fundos comunitários e de ter enviado filho para fora do país.

11:49

Milhares de pessoas saíra à rua em protesto este sábado nas ruas de Praga, capital da República Checa, para pedir a demissão do Primeiro-Ministro, Andrej Babis. O político eleito no passado dezembro pelo partido populista de centro Aliança dos Cidadãos Descontentes, enfrenta denúncias de que terá desviado 2 milhões de euros numa fraude com fundos da União Europeia e ainda de ter sequestrado o próprio filho para afastá-lo das investigações sobre o caso.

O Primeiro-Ministro nega as acusações, alegando que o filho sofre de esquizofrenia e estava a tratar-se numa clínica fora do país, para onde terá ido voluntariamente.

O filho de Babis, Andrej Babis Jr, de 35 anos, por sua vez, declara ao site de notícias checo Seznam que o pai o terá obrigado a sair do país para impedi-lo de ser arguido no caso de fraude, oferecendo-lhe as hipóteses de "longas férias na Crimeia" ou ficar internado num centro de tratamento de saúde mental, avança a BBC News.

Babis Jr. afirma também que o Primeiro-Ministro, que é um dos maiores milionários do país, terá escondido o facto de possuir uma quinta e um centro de conferências de forma a receber os subsídios da União Europeia para pequenos negócios, o que constitui a fraude.

Os protestos deste sábado, o terceiro dia de manifestações populares contra o governante, tomam lugar no 29º aniversário da Revolução do Veludo, que pacificamente destituiu o comunismo soviético na antiga Checoslováquia. Para além da capital, houve manifestações em várias cidades do país.

Na sexta-feira, Andrej Babis publicou uma mensagem nas redes sociais onde afirma: "Eu nunca vou renunciar, nunca. Deixo todos lembrarem-se disso: nunca".

Além dos protestos por parte da população, os partidos de oposição ao governo lançaram no Parlamento uma moção de censura contra o Primeiro-Ministro, que deverá ir a votos na próxima sexta-feira, 23 de novembro.

No entanto, o presidente Miloš Zeman já terá prometido renomear Andrej Babis para o cargo caso perca a votação no parlamento.